Mehmet Gümüşer Anadolu lisesi, misafirleri kentte adım adım gezdiriyor!
Erasmus+ projesi kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz, İtalya’dan Kahramanmaraş’a gelen öğretmen ve öğrencileri ağırlayan Mehmet Gümüşer Anadolu lisesi, misafirleri kentte adım adım gezdiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 17:20 22.03.2022, 18:47
Bu anlamda girişimciliğin ele alındığı projede, Mehmet Gümüşer Anadolu lisesi, farklı ülkelerden gelen öğrencileri alpedo kervan fabrikasında, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun misafiri yaptı.
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ında katıldığı etkinlikte öğrenciler, dondurmanın ustasından bilgiler alarak fabrikayı gezdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “turizm elçisi olarak misafir ettik, kahramanmaraş’ın tanıtılmasında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da, “Mehmet Gümüşer Anadolu Lisemizin bu başarısı bizleri gururlandırdı” dedi.
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