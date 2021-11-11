Mehmet Gümüşer Anadolu lisesinde öğrencilerle bir araya geldi!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yılını anma programları kapsamında Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nde Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler, öğrencilere “Atatürk” konulu söyleyişi gerçekleştirdi.
Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer’in daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen Güler, burada öğrencilerle bir araya gelerek birbirinden değerli bilgiler anlattı.
Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler’in kaleme aldığı Kafkasya: zafer, ihanet ve hüzün 1918-1919 kitabını imzalayarak Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş İl Jandarma komutanı Mustafa Özdurhan, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, öğretmen ve öğrencilere takdim etti.
Emekli Albay Ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler, “bu programa vesile olan, gümüşer ve erdoğanyılmaz ailelerine teşekkür ederim” dedi.
Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, “böylesine anlamlı Program’da Atilla Güler beyefendiyi misafir ettik” ifadelerine yer verdi.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer’de, yapımına emek verdiğimiz okulumuzda başarılı öğrencilerle bir araya gelmek beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.
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