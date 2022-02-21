Mehmet Gürbüz, belgelerle açıklayarak muhalefeti matematik öğrenmeye davet etti

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği programda konuşan Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, muhalefetim imar planı ve arsa satışıyla ilgili yaptığı eleştirilere belgelerle yanıt vererek, muhalefetin eksik bilgi ile eleştiri yaptığını söyledi.

Elbistan’da 52 bin 530 metre kare civarında arsa satışı yapıldığını belirten Gürbüz bunun karşılığında 69 bin 967 metre kare arsanın da kamulaştırıldığını söyledi.

Toplamda yüzde 73 kamulaştırma ve tahsis yapılırken yüzde 27 satış yapıldığına dikkat çeken gürbüz, birçok belediyede bunun tam tersinin yapıldığına dikkat çekti.

Muhalefet partilerinin bilgi eksikliği nedeniyle yanlış yorumladığını düşündüğünü belirten Gürbüz, son 20 yıl içerisinde yapılan kamulaştırma ve arsa satışlarını, dönem ve rakamlarıyla açıkladı.

Muhalefeti matematik eğitimi almaya davet eden Gürbüz, eleştirilerin de vicdanlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Eleştirilerin dikkate alınmayacak düzeyde olduğunu belirtti.