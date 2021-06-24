Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'a geliyor!

İlk önce Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret edecek olan Özhaseki daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek burada düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Ayrıca düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme toplantısına da katılacak olan Özhaseki programı kapsamında Kahramanmaraş'ı da gezecek.