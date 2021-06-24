Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'a geliyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere bugün Kahramanmaraş'a geliyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2021, 09:40
İlk önce Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret edecek olan Özhaseki daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek burada düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Ayrıca düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme toplantısına da katılacak olan Özhaseki programı kapsamında Kahramanmaraş'ı da gezecek.
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