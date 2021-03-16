Mehmet Sağlam'dan KİÜ Rektörü Özgül'e hayırlı olsun ziyareti
Milli Eğitim eski Bakanlarından ve 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül'ü makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 18:34 16.03.2021, 18:37
KİÜ Rektörlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla Rektör Özgül’e “hayırlı olsun” dileklerini ileten Prof. Dr. Sağlam, mevcut fakülte ve bölümlerle ilgili bilgiler aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özgül daha önce Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve YÖK Başkanlığı görevlerinde de bulunan Sağlam’a teşekkür etti. KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci’nin de eşlik ettiği ziyarette, üniversitenin yeni kampüs yerinin belirlenmesi, yeni fakülte ve bölümler açılması gibi konularda istişarelerde bulunuldu.
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