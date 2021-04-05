Mehmet Salih, azmiyle herkese örnek oldu! Hafızlığını bitirdi, hedefi yarışmalarda birinci olmak

Bedensel engelli olan mehmet salih engelleri olarak hafızlığını bitirdi.

Türkiye geneli düzenlecek olan yarışmalara katılmak için çalışmalarına başlayan mehmet salih’in hedefi yarışmalarda birinci olmak.

Ailesini onurlandıran mehmet salih küçük yaşta herkese örnek olarak hafız oldu.

Mehmet Salih’in ödülü ise Muhammet Gevher Kur’an Kursu Yöneticisi Selahattin Akkurt tarafından verildi.