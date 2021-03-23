Mehmet Teber ile Çocuklarda İnternet Bağımlılığı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler Akademisi, 24 Mart Çarşamba günü (yarın) 20.00’da Klinik Psikolog Mehmet Teber’in çevrimiçi programıyla devam edecek.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 12:21 23.03.2021, 12:27
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi etkinlikleri, 24 Mart Çarşamba günü (yarın) Klinik Psikolog Mehmet Teber’in konuk olacağı programla devam edecek. Saat 20.00’da, Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda Mehmet Teber, ‘Çocuklarda İnternet Bağımlılığı - Aile ve İnternet’ üzerine konuşacak. Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Gül moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, yaygın internet kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi, ailede sosyalliğin öncelenmesi ve ebeveyn çocuk iletişiminin internet bağımlılığının önlenmesindeki yeri gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
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