Mehmet Tıraş’ın acı günü!
Mehmet Tıraş’ın acı günü Kahramanmaraşspor Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş’ın ağabeyi Ali Tıraş yaşamını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2021, 13:16
57 yaşındaki Ali Tıraş, rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalp ameliyatı olan Kahramanmaraşspor Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş’ın ağabeyi Ali Tıraş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Tıraş’ın cenazesi, bugün kaldırılacak. Aksu Tv ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz.
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