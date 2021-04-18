Mehmet Tıraş’ın acı günü!

57 yaşındaki Ali Tıraş, rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalp ameliyatı olan Kahramanmaraşspor Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş’ın ağabeyi Ali Tıraş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Tıraş’ın cenazesi, bugün kaldırılacak. Aksu Tv ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz.