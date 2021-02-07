Mehter takımı ve davulcuların üstü açık otobüsle kent turu devam ediyor
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Namık Kemal, Doğukent ve Sümbüllü Mahallelerinde gezen üstü açık otobüsle sunulan Mehteran Konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 11:14 07.02.2021, 15:42
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüsle mahallelerde verilen Mehteran Konseri ve davul-zurna dinletisi yoğun ilgi görüyor.
Doğukent, Namıkkemal ve Sümbüllü Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüs ile sunulan mehteran konseri ve davul dinletisine vatandaşlar ise alkış ve korna çalarak destek verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri, 12 Şubat'a kadar sürecek.
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