Mehteran konserine tam not

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinden dolayı Milli Mücadelenin 101. Yılına özel olarak hazırlanan üstü açık otobüsle sunulan mehteran konseri ve davul dinletisi şehrin cadde ve sokaklarında sunulmaya devam ediyor. Üstü açık otobüsle Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Müftülük Meydanı, Demokrasi Meydanı, Kanlıdere Caddesi, Kayabaşı Mahallesi, Çocuk Bahçesi,, Mağralı, Yörükselim Mahallesi güzergahını dolaştı. Evlerinin önünde mehteran takımını gören vatandaşlar, balkonlardan eşlik ediyorlar.