Mekke-İ Mükerreme İslami İlimler Enstitüsünde Mezuniyet Heyecanı
Kahramanmaraş İl Müftlüğü’nün katkılarıyla Mekke-i Mükerreme İslami İlimler Enstitüsü’nün 5. Akademinin 1. Mezuniyet töreni yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 13:42 05.06.2022, 16:58
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezuniyet törene Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu müftüsü Ali Canbolat, il müftü yardımcısı Remziye Köroğlu, enstitü yönetimi öğrenci ve velileri katılım sağladı.
İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu program hakkında bilgi verdi.
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