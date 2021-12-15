Melihat Gülses Konseri Bu Akşam!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden ünlü isimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Takvim kapsamında, Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz ismi Melihat Gülses ile konser programı düzenlenecek. 15 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, “Çok Aşığın Var Diyorlar”, “Kapın Her Çalındıkça”, “Göçmen Kızı” gibi eşsiz eserler kulakların pasını silecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.