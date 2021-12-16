Melihat Gülses, sanatseverlerle buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden ünlü isimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 16:48 16.12.2021, 17:10
Takvim kapsamında Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz ismi Melihat Gülses, sanatseverlerle buluştu.
Mehmet Akif kültür Merkezinde Düzenlenen konsere Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve vatandaşlar katılım sağladı.
Konserin ardından Melihat Gülses düşüncelerini Aksu Haber’e anlattı.
Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan konserin ardından aksu Haber’e konuştu.
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