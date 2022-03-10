Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin İl Başkanlığı açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 17:06 10.03.2022, 19:00
İnce ve beraberindekiler, otobüsle şehir turu attıktan sonra bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.
İnce, konuşmasının ardından kurdele kesTİ, partisinin il başkanlığını hizmete açTI VE Trabzon Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Namaz Vakti 10 Mart 2022
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