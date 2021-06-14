Memleket Partisi Kahramanmaraş teşkilatı tanıtıldı

Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı Emre Kazancı başkanlığında gerçekleşen toplantıya Memleket Partisi Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Tanıtım toplantısında Başkan Kazancı basın mensuplarına İl Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı.

Yönetim Kurulu tanıtımının ardından açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı Emre Kazancı yaptığı açıklamada bu yolda hep birlikte iktidara yürümek istiyoruz dedi.

Memleket Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Halil İbrahim Kuruçay Yönetim Kurulu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada partimize üye olanları geçmişte hangi partideydi diyerek ayırmadık dedi.

Memleket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ender Özdemir ise Memleket Partisi olarak emin adımlarla iktidara doğru yürüyeceğiz İfadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ