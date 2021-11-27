“Memleketten Ne Haber?” Şehrin nabzını tutmaya devam ediyor

Aksu TV Ekranlarında Her Cuma Ekrana Gelen Memleketten Ne Haber Programının Konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Oldu.



İl Müdürü Kahraman 24 Kasım Öğretmenler Günün de Yapılan Etkinlikler Hakkında Konuştu.



kahraman, Kahramanmaraş yapılacak olan yeni kütüphaneler hakkında da şu bilgileri verdi.



