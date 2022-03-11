Memmedli: “Türkiye'nin Seçilmesi Tesadüf Değildir”
KSÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli, Antalya’da gerçekleşen Ukrayna Rusya buluşmasını aksu habere değerlendir.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2022, 16:44
Memmedli, “Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değildir sonuçta her ki devlette her alanda ister askeri alanda olsun ister siyasi diplomatik veya ekonomik alanda olsun turistik alan olsun kültürel spor fark etmez her alanda iyi ilişkiler içerisinde olan bir devletiz. Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değildir. Bir sonuç çıkar mı yakın günlerde göreceğiz.” dedi.
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