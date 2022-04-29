Menzelet Barajı’nda Tekne Turları Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menzelet Mesire Alanı içerinde düzenlenen tekne turlarında yeni sezon başlıyor. Araçta gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarının ardından tur teknesi mavi sularla buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Menzelet Barajı üzerinde, Ali Kayası gibi eşsiz bir güzelliği içeren rotasıyla tekne turlarımız bayramda başlıyor. 4 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak turlarımızda 0-6 yaş grubu için ücretsiz. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tur için öğrenci 20 TL, sivil ise 30 TL olarak ücretlendirildi” ifadeleri kullanıldı.