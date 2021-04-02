Merhum Genel Başkan Türkeş İçin 9 Hatim İndirildi
Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’i vefatının 24. Yıl dönümünde unutmadı
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 16:05
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş şubesi, MHP Kurucu Genel Başkanı Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in Vefatının 24. Yıldönümünde unutmadı..
Merhum Türkeş için Türkiye genelinde yüzlerce hatim ve Yasin-i Şerif’ler okunurken, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş şubesi bu dua silsilesine büyük destek vererek merhum Türkeş için 9 Hatim indirdi.
İndirilen 9 Hatmi Şerif’in duası abdülhamid han camiinde okunurken, cuma namaz çıkışında da maraş çöreği ikramı yapıldı.
Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş il başkanı dursun nar, merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 24. yıldönümünde dualarla andıklarını söyledi.
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