Merkezde ulaşım standardı Büyükşehir’le yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ağındaki Yol Yapım Ve Onarım Çalışmalarına Gece Gündüz Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde devam eden bulvar çalışmasını inceledi.

Toplamda 15 metre genişliğe çıkarılan 4 şeritli yeni bulvardaki asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “İnşallah birkaç gün içinde yeni bulvarımızı hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Güngör açıklamasının devamında yeni bir yatırıma ilişkin müjdeyi verdi, Başkan Hayrettin Güngör “120 bin ton kapasiteli asfalt plentimizi yeniliyoruz bunu 300 bin tona çıkarıyoruz.” Dedi.