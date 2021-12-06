Merkezde ulaşım standardı Büyükşehir’le yükseliyor
Onikişubat’ın Gedemen Mahallesi’nde başlatılan bulvar çalışmasını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Asfalt çalışmalarımızı şehir merkezimizde yoğunlaştırdık. Burada da yeni bir bulvar açıyoruz. 2022 yılında 300 bin ton kapasiteye çıkaracağımız yeni asfalt plentimizle, yollarımızın standardı daha da yükselecek” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 16:47 06.12.2021, 18:55
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ağındaki Yol Yapım Ve Onarım Çalışmalarına Gece Gündüz Devam Ediyor.
Bu Kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde devam eden bulvar çalışmasını inceledi.
Toplamda 15 metre genişliğe çıkarılan 4 şeritli yeni bulvardaki asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “İnşallah birkaç gün içinde yeni bulvarımızı hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.
Başkan Güngör açıklamasının devamında yeni bir yatırıma ilişkin müjdeyi verdi, Başkan Hayrettin Güngör “120 bin ton kapasiteli asfalt plentimizi yeniliyoruz bunu 300 bin tona çıkarıyoruz.” Dedi.
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