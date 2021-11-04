Merkezdeki ana arterler yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin en yoğun kullanılan arterlerinden Ağcalı Kavşağı’nda başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Onikişubat ilçesindeki birçok mahallenin Kayseri Yolu ile direkt bağlantısını sağlayan yolun kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Başkan Güngör, “Arkadaşlarımız gece mesaileriyle çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu arterimizdeki yenileme çalışmalarını birkaç gün içinde tamamlamış olacağız” diye konuştu. İncelemesi sırasında işçilere tatlı ikramında bulunan Başkan Güngör, şehir genelinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Merkezde Hummalı Çalışma

Merkezi arterlerde hummalı çalışmalar başlatıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 6 bin 500 kilometreye yakın bir yol sorumluluk ağımız var. Ekiplerimiz büyük bir gayretle bu yolların asfaltlama ve iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Kırsal alanda bu yılda planlanmış çalışmaların sonuna geldiler. Şimdi de merkezlerimizdeki çalışmaları sürdürüyoruz. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerimizde sorumluluk sahamız içinde bulunan ana arterlerimizi yeniliyoruz. Trafiğin aksamaması açısından ekiplerimiz çalışmalarını gece mesaisiyle sürdürüyor. Gecenin bu saatinde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza, ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.