Mesafeler uzak gönüller yakın
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü anısına Kocaeli Darıca ilçesinde anma töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 17:03 24.02.2021, 17:12
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde anma töreni düzenlendi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç ve vatandaşların katıldığı törende İstiklal Kahramanları ve şehitler dualarla anıldı. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, Milli Mücadele’yi yansıtan onlarca fotoğraf sergilendi. Etkinlikte, Kocaeli ve Kahramanmaraş arasındaki bin kilometrenin üzerindeki mesafenin gönül birliğine engel olmadığı ifade edildi. Katılımcılar, etkinliği düzenleyen Kahramanmaraşlı dondurma ustası Haydar Gökşen’e teşekkürlerini iletti.
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