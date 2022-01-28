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Mesai arkadaşımız Samet Demir için peş peşe taziye mesajları paylaşıldı

Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partililerin temsilcileri. Samittin Demir, için peş peşe taziye mesajlarını paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 13:42 28.01.2022, 19:13

Aksu TV’nin ana kumanda bölümünde çalışan mesai arkadaşımız Samitti Demir, doğal gaz çıkış borusunun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine, gazın evin içerisine sızması sonucu hayatını kaybetti. Milletvekilleri başta olmak üzere birçok siyasi ve belediye başkanı taziye mesajlarını paylaştı.

Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı taziye mesajında. “Aksu TV çalışanlarından Samittin Demir'in doğal gaz zehirlenmesi sonucu vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, tedavi gören eşi ve çocuklarına da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal,  Aksu TV ailesine ve basın camiasına  başsağlığı diledi. Öçal, taziye mesajında “Aksu TV Bünyesinde görev yapan değerli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Aksu Tv ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mesai arkadaşımız Samittin Demir’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Güngör mesajında, “Şehrimizin önemli yayın organı Aksu TV’de Ana Kumanda personeli olarak çalışan basın mensubu Samittin Demir’in vefatını teessürle öğrendim. Yüce Allah’tan merhuma rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek twitter hesabında yayınladığı taziye mesajında Aksu TV ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mahçiçek; Aksu TV çalışanlarından Samittin Demir kardeşimiz, yaşanan doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, Aksu TV ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Taziye Mesajında “AKSU TV personellerinden kıymetli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Aksu Tv ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’ta taziye mesajında şu sözlere yer verdi “AKSU TV bünyesinde görev yapan değerli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, Aksu Tv ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın sosyal medya hesabında yayınladığı taziye mesajında.

“Aksu Tv bünyesinde görev yapan hemşehrimiz Samittin Demir’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Aksu Tv ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de taziye mesajında “Şehrimizde yayın yapan Aksu TV personellerinden kıymetli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Aksu TV ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.


Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan da demir ailesine başsağlığı diledi.

“Şehrimizde yayın yapan Aksu Tv personellerinden kıymetli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Aksu TV ailesine ve ll  basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Taziye Mesajında.

“AKSU TV bünyesinde görev yapan değerli basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Aksu Tv ailesine ve basın camiamıza da baş sağlığı diliyorum. Eşi ve çocukları da tedavide; geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de Taziye Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi.

“Aksu TV bünyesinde görev yapan basın mensubu arkadaşımız Samittin Demir’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Aksu TV ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Demir Ailesine Ve Aksu TV’ye Başsağlığı Diledi.

Kervancıoğlu, “Aksu TV reji ekibinden Samittin Demir kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, ailesine ve Aksu TV’ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik’te, “Aksu TV ana kumanda ekiplerinden Samittin Demir’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli meslektaşımıza Allahtan rahmet. Kederli ailesine başsağlığı dileriz.” Denildi.


Aksu Tv Ailesi Olarak Merhumun Taziyesine Katılarak, Telefon Açarak, Mesaj Yoluyla Taziyelerini İleten, Ak Parti Myk Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a, Ak Parti Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına, Siyasi Parti Temsilcilerine, İş İnsanlarına Ve BAIN CAMİASINDAKİ Dostlarımıza Teşekkür Ederiz.

Mesai arkadaşımız Samittin Demir’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerken eşi ve 3 çocuğuna acil şifalar diliyoruz.

#Samittin Demir #taziye mesajları #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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