Mesire Alanlarında Hummalı Çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, mesire alanları, park ve meydanlarda çevre düzenleme ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmalarla, mesire alanları ve parklardaki oyun gruplarının, bankların, kamelyaların, mangal yerlerinin bakımı yapılıyor, çimler biçiliyor, ağaçlar budanıyor ve teknik yapılar yenileniyor.

Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaklaşan yeni mevsim dolayısıyla şehir genelinde ortak kullanım alanlarından olan mesire yerleri ve parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız tarafından sıkça ziyaret edilen park ve mesire alanlarımızın çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak yenilenen yüzleriyle hizmete sunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.