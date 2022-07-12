Mesire alanlarında mangal yoğunluğu!
Kurban bayramı’nda kurbanlarını keserek bayramlaşmasını bitiren tatilciler, Kahramanmaraş’ın gözde mesire alanlarına akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2022, 14:44 12.07.2022, 18:52
Tatilcilerin, ilgi gösterdiği mesire alanlarında yoğunluk yaşandı.
Başta Kahramanmaraş’ın merkeze en yakın mesire alanı olan muhsin yazıcıoğlu parkı olmak üzere, menzelet mesire alanı, doğal yaşam parkı, fırnız gibi birçok doğa harikası mesire alanı tatilcilerle doldu, taştı
Mesire alanlarındaki mangal yerlerinde kurban etlerini pişiren tatilciler, eşsiz doğal güzellikler eşliğinde tatilin tadını doyasıya yaşadılar.
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