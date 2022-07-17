Mesire alanlarında mangal yoğunluğu!

Başta Kahramanmaraş’ın merkeze en yakın mesire alanı olan Muhsin Yazıcıoğlu parkı ve klavuzlu mesire alanı olmak üzere, menzelet mesire alanı, doğal yaşam parkı, fırnız gibi birçok doğa harikası mesire alanı tatilcilerle doldu, taştı

Mesire alanlarındaki mangal yerlerinde etlerini pişiren piknikçiler, eşsiz doğal güzellikler eşliğinde tatilin tadını doyasıya yaşadılar.