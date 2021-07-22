Mesire alanlarında mangal yoğunluğu

Başta Kahramanmaraş’ın Merkeze En Yakın Mesire Alanı Olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Olmak Üzere, Menzelet Mesire Alanı, Doğal Yaşam Parkı, Başkonuş Yaylası, Fırnız Gibi Birçok Doğa Harikası Mesire Alanı Tatilcilerle Doldu, Taştı

Mesire Alanlarındaki Mangal Yerlerinde Kurban Etlerini Pişiren Tatilciler, Eşsiz Doğal Güzellikler Eşliğinde Tatilin Tadını Doyasıya Yaşadılar.