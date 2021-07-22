Mesire alanlarında mangal yoğunluğu
Kurban Bayramı’nda Kurbanlarını Keserek Bayramlaşmasını Bitiren Tatilciler, Kahramanmaraş’ın Gözde Mesire Alanlarına Akın Etti. Tatilcilerin, İlgi Gösterdiği Mesire Alanlarında Yoğunluk Yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 16:24 22.07.2021, 18:07
Başta Kahramanmaraş’ın Merkeze En Yakın Mesire Alanı Olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Olmak Üzere, Menzelet Mesire Alanı, Doğal Yaşam Parkı, Başkonuş Yaylası, Fırnız Gibi Birçok Doğa Harikası Mesire Alanı Tatilcilerle Doldu, Taştı
Mesire Alanlarındaki Mangal Yerlerinde Kurban Etlerini Pişiren Tatilciler, Eşsiz Doğal Güzellikler Eşliğinde Tatilin Tadını Doyasıya Yaşadılar.
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