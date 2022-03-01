Mesleğini yaşatmaya çalışıyor!

Uslu, bakırcılar çarşısında sayılı kalaycının kaldığını, mesleğinin artık yok olduğunu kaydetti. En eski el sanatlarından biri olan kalaycılığın günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını belirten Uslu, 41 yıl önce mesleğe nasıl başladığını anlattı.

Kalaycı Ustası Remzi Uslu: “bakırcılık mesleği ölmeye mahkûm çünkü 4 tane kalaycı kaldı burada. Yeni yetişen eleman olmazsa mesleğimiz kaybolup gidecek” dedi.