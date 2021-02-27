Mesleklerini bıraktılar! Pandemiyi fırsata çevirdiler

Koronavirüs salgını bir yandan dünya ekonomilerini sarsıp küçültürken, birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Ancak bu dönem içerisinde koronavirüs krizini fırsata çevirenler de oldu. Araştırmalara göre koronavirüs döneminde yeni iş imkanları ortaya çıktı. O mesleklerden bazıları ise online Ticaret ve Doğrudan satış pazarlama oldu.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 21:36 27.02.2021, 21:38
Mesleklerini bıraktılar! Pandemiyi fırsata çevirdiler

Pandemi dönemi tüm dünyayı sarsıp birçok kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Ancak pandemi döneminde oluşan krizi fırsata çevirenlerde oldu. Onlardan biri de Ela ve Nusret Gedik çifti.

Gedik çifti Hem kendileri kazanıyor hem de çevrelerindeki insanların aile bütçesine de katkıda bulunuyor.

Ela Yıldırım Gedik’in Üniversite öğrenciliğinde başlayan girişimcilik serüvenini şimdilerde ise hayat arkadaşı Nusret Gedik’le birlikte sürdürüyor. Ela ve Nusret çiftinin asıl meslekleri veteriner hekimlik ancak Gedik çifti okulu yeni bitirdikleri için ve mezun oldukları aylarda pandemide ortaya çıkınca ilk meslekleri olan veteriner hekimliğinden ilerleyemedi. Ama Ela ve Nusret çifti ‘B’ planlarını devreye sokarak evden çalışma fırsatını yaladı ev ekonomisine online olarak katkıda bulunuyorlar.



Girişimci Nusret Gedik, “Biz iki kişi çıktığımız bu yolda şu anda ekibimizde 1000 kişilik bir ekip var. Bu çevremizdeki kişiler değil onların da çevresindeki kişilerle birlikte oluşturmuş olduğunuz mutlu bir aile tablosu diyelim. Biz bir aile olduk ve onlarla birlikte bir iş planı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Girişimci Ela Yıldırım Gedik ise “Dünyadaki ekonomik düzen değişti ve insanların Alım gücü düştüğü için Herkesin bir B plana ihtiyacı olduğunu fark ettik. Aslında şansımız bu durumu erkenden fark etmiş olmamızdı. Öğrenci dönemindeyken kurduğumuz bu organizasyon vesilesiyle şimdi asıl mesleğimiz olan veteriner hekimliği bir kenara bırakarak hem kendimizi hem de çevremizdeki insanlara Bu anlamda bir iş istihdamı sunuyoruz. Ve bu dönemde bu ‘B’ planını ben herkesin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden Çünkü gerçekten şu pandemi sürecinde özellikle esnaflarımız ve işletmesi olan kişiler çok büyük kayıplar yaşadı. Bu kişilerin ciddi zararları olduğu için bu dönemde özellikle bir B planı inşa edip En azından ekstradan evlerine bir katkı, bir gelir getirmelerine vesile oluyoruz. Biz pandemiden daha öncesinde bu sektörde yer aldığımız için aradaki kıyaslamayı çok net bir şekilde yapabiliyoruz. Pandemi döneminden sonra insanlar özellikle neden bir B planı inşa etmeleri gerektiğini çok daha iyi bir şekilde anlamış oldular. Tek bir maaşla insanların geçinemediğini ve varsa zaten tek maaşla geçinen insanlarında işinden olduğu için doğrudan satış sektörüne Çok ciddi bir yönelme oldu. Hem ürünlerimize olan talep arttı hem de bu iş istihdamına olan talep çok ciddi anlamda ilgi gördü. Biz şuanda kahve serileri, Kişisel bakım ürünleri ve gıda takviyelerinden oluşan bir ürün gamımız var ve bizlerde bu ürünlerin tanıtımını ekiplerimizin organizasyonunu onların kişisel eğitim anlamında bütün eğitimlerini ve bayilik eğitimlerini üstleniyoruz” dedi.


Ekipte olan kişilerin hem kazançlarıyla ilgilendiklerini hem de kendi kazançlarının pandemi döneminde katlandığını söyleyen Girişimci Nusret Gedik, iki kişilik çıktıları bu yolda şimdilerde ise tam 1000 kişilik bir dev ekibin mimarı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
 
Girişimci Nusret Gedik, konuşmasına şöyle devam etti;

“Asıl mesleğim veteriner hekimlik şu anda girişimcilik sektöründe çalışıyoruz. Veterinerlik hekimlik yapmıyoruz. Malum pandemi dönemindeyiz pandemi döneminde de bir fırsat vardı biz bu fırsatı evimizden değerlendirmeye başladık. Tam zamanlı olarak evimizde işimizi yönetiyoruz. Bir fırsat doğmuştu online Ticaret ve Doğrudan satış pazarlama sektörüydü. Biz ve Çevremizdeki insanlarla bu sektörü müthiş bir şekilde değerlendirdik ve ekibimizde ki insanların kazanç kısmı ile ilgilenerek onlara yol gösterip Hem de kendi kazancımızı pandemi döneminde katlamış olduk. Bu anlamda bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli ve biliyorsunuz ki pandemide sosyal medya artık çok kullanılır hale geldi. Bizde bunun fırsat olduğunu görerek pandemi sürecinde çok müthiş gelirlere imza attık” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı

 

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