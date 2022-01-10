Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Geleceğin Medyası Germanicia’da Buluşuyor adlı projenin ödül töreni ve gala gecesine katıldı. Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, protokol üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Törende konuşan Başkan Güngör, “Meslekte örgütlenmek güçlenmektir. Meslek örgütlerimizin bir dayanışmayla böyle bir program ortaya koyması, genç gazetecileri teşvik etmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu proje kapsamında, bu etkinlikler çerçevesinde de ben bu camianın hak ettiği haklara sahip olacağını ve mesafeler kat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ödül töreniyle devam eden etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Germanicia’da Buluşuyor projesi kapsamında düzenlenen Germanicia Medya Ödülleri sahipleriyle buluşturuldu.