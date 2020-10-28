Metal ve Enerji Sektörleri KMTSO’da Buluştu!

METAL VE ENERJİ SEKTÖRLERİ KMTSO’DA BULUŞTU

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) metal ve enerji alanlarında faaliyet gösteren firmalar Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

Toplantıda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı metal mutfak eşya sanayi, demir çelik ve yan ürünleri sanayi, plastik ve orman ürünleri sanayi, demir çelik eşya sanayi, bilgisayar ve elektronik ürünler ticareti, dayanıklı tüketim malları ticareti, enerji üretim dağıtım ve satış alanlarında faaliyetlerini sürdüren firmaların ve sektörün durumu ve sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdal, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bugün ortak sektör toplantılarının sonuncusunu yapıyoruz. Bu toplantıları sizden birebir bilgi almak, sahadaki problemleri bizzat görmek ve bunlara çözüm aramak için yapıyoruz. Pandemi döneminde sizlerin taleplerini ilgili bakanlıklara ilettik ve birçoğu sonuçlandı. Bu hafta, ertelenen vergi ve SGK ödemelerine yapılandırma imkanı da getirildi. Bazı taleplerimiz reddedilmedi ama hala çalışılıyor. Sektörlerimizden gelecek bilgiler, öneriler bizim çalışmalarımızı şekillendirecek. Anket ve saha araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.