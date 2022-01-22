Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den Kahramanmaraş'a kar uyarısı!
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz salı günü başlayan kar yağışı etkisini bugün itibariyle arttıracak.
Meteoroloji, Kahramanmaraş’ta hafta içine kadar sürmesi beklenen yoğun kar yağışına karşı, vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi yapılan uyarıyı dikkate alarak karla mücadele ekiplerini kentin birçok bölgesinde konumlandırdı.
Valilikten yapılan açıklamada aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Büyükşehir Belediyesi yağışlara karşı tedbirlerin alındığını vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da ALO 153 Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşabileceklerini aktardı.
Beklenen yoğun kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personel şehir geneli ana arter, cadde ve bulvarlarda görev alacak.
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