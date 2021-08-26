Meteoroloji uyardı! Kahramanmaraş sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren hava sıcaklığının yarından itibaren artış göstereceğini açıkladı.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Kahramanmaraş’ta aşırı sıcaklardan nasibini alacak.

Yapılan tahminlere göre, sıcaklıklar Kahramanmaraş’ta 39 ila 41 derece arasında seyredeceği ve hissedilen sıcaklığın biraz daha yüksek olabileceği belirtildi.

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.