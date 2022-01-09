Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 11:04
Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.
Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Alanyaspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|20
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Giresunspor
|20
|25
|14. Kayserispor
|19
|24
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Adanaspor
|19
|29
|7. Istanbulspor
|18
|27
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|19
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11