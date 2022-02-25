Meteoroloji'den, Kahramanmaraş'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ı sağanak yağışa karşı uyardı.

Akdeniz’de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Kenti etkisi altına alması beklenen yağışa karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada:

"Yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Antalya’nın doğusu, Konya’nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " ifadelerine yer verdi.