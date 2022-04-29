Mevcut Başkan Dr. Lütfi Tiyekli Güven Tazeledi!
3 adayın girdiği tabip odası Seçiminde Mevcut Başkan Dr. Lütfi Tiyekli güven tazeledi.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 15:01 29.04.2022, 16:58
Kahramanmaraş Tabip Odası 2022-2024 olağan genel kurulunu gerçekleştirmişti. Odanın yeni yönetimi için 3 isim adaylığını koymuştu. İpi göğüsleyen taraf ise mevcut başkan Dr. Lütfü Tiyekli oldu.
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, seçim sürecini ve başkanlık döneminde yapacağı faaliyetleri Aksu Haber'e anlattı.
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