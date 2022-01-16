Bu anlamda 2 adayın olduğu Kasaplar Odası’nda kıyasıya mücadele edildi.

Mevcut başkan Mehmet Uyduran, 178 oyla güven tazeleyerek tekrardan başkan oldu.

Başkan uyduran burada yaptığı konuşmada destek veren herkese teşekkür ederek her zaman oda üyelerinin yanlarında olduklarını belirtti.