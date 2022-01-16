Mevcut Başkan Mehmet Uyduran, 178 oyla güven tazeleyerek tekrardan başkan oldu
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KMESOB) bağlı esnaf odalarında olağan genel kurul süreci devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.01.2022, 16:18 16.01.2022, 18:17
Bu anlamda 2 adayın olduğu Kasaplar Odası’nda kıyasıya mücadele edildi.
Mevcut başkan Mehmet Uyduran, 178 oyla güven tazeleyerek tekrardan başkan oldu.
Başkan uyduran burada yaptığı konuşmada destek veren herkese teşekkür ederek her zaman oda üyelerinin yanlarında olduklarını belirtti.
Namaz Vakti 16 Ocak 2022
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