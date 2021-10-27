Mevcut site kapasiteyi artık kaldırmıyor!
Galericiler Dernek Başkanı Tuğran Demirciler, Kayseri yolunda faaliyet gösteren Galericiler Sitesinin kapasitesinin üstüne çıktığını ve yeni bir Galericiler Sitesinin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 19:17 27.10.2021, 19:38
Site dışında galericilik yapan esnaflarında bu yönde beklentilerin olduğunu söyleyen Demirciler, yetkililerden destek istedi.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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