Meyve suyu kutularında uyuşturucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meyve suyu kutuları içinde 962.26 gram metamfetamin maddesi ve 96 adet captagon hap yakalanan 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 09:34
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Elbistan Göksun kara yolu, Ekinözü yol ayrımında Gaziantep ilinden geldiği tespit edilen ve durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araç ve içinde bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutularının içine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 962.26 gram metamfetamin maddesi ve 96 adet captagon hap ele geçirildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde evrakları tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.H., A.R., A.M.H. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi. E.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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