Mezarlık Bakımları Devam Ediyor!
Büyükşehir Belediyesi Afşin ilçesinde yer alan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 18:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölge sakinleri ve muhtarlardan gelen talep üzerine düzenleme ve yenilemelerini sürdüren Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yeni bir çalışmaya daha başladı.
Ekipler Elbistan’da başlattıkları çalışmalara Afşin ilçesinde bulunan mezarlıklarla devam ediyorlar. Oluşturulan ekiplerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mezarlık alanları yabani otlardan temizlenip, bakımları yapılıyor.
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