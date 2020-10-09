Mezarlık Bakımları Devam Ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölge sakinleri ve muhtarlardan gelen talep üzerine düzenleme ve yenilemelerini sürdüren Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yeni bir çalışmaya daha başladı.

Ekipler Elbistan’da başlattıkları çalışmalara Afşin ilçesinde bulunan mezarlıklarla devam ediyorlar. Oluşturulan ekiplerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mezarlık alanları yabani otlardan temizlenip, bakımları yapılıyor.