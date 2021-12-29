Mezarlıkta bulduğu kekliğe katarakt ameliyatı yaptırdı

Elbistan’ın Kırsal İğde Mahallesi’nde Veli Akıl (69) adlı vatandaş, yakınlarının mezarını ziyaret için gittiği iğde merkez mezarlığında hareketsiz halde bulduğu kekliği evine götürdü.

Kekliğin gözlerinin beyaza büründüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark eden Akıl, veteriner kliniğine başvurdu.

Yapılan kontrolde katarakt teşhisi konulan ve hayvan hastanesinde ameliyat edilmesi önerilen keklik, ilçedeki bir klinikte ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Veli Akıl, yaptığı açıklamada, mezarlık ziyareti sırasında bitkin halde bulduğu kekliği alıp evine götürdüğünü belirtti.

Bir süre sonra kekliğin hareket etmekte zorlandığını fark ederek veteriner kliniğine götürdüğünü aktaran Akıl, katarakt teşhisi konulduğunu söyledi.

Ameliyat olmazsa kekliğin açlıktan ölme riskinin olduğunu anlatan Akıl, kekliği ameliyat ettirdiğini ifade ederek: "Ameliyatı 2 saat sürdü ve sol gözü açıldı. Şu anda narkozun etkisi var hayvanda. Tam canlılığını gösteremiyor. Eve getirdim yazılan ilaçları kullandık. Bir müddet sabah akşam beslenecek. Doktor 15 gün sonra ikinci gözünü ameliyat edecek. Sonra hayvan sağlığına kavuştuğunda doğaya bırakacağız." diye konuştu.