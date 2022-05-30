MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi

Türkoğlu Nikah Sarayı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkoğlu İlçe Başkanı Cevdet Kuybu, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçede Cumhur İttifakı'na yönelik çalışmalar yapıldığını ifade ederek, ilçenin Kahramanmaraş'ta en güzel konuma gelmesi için ekibiyle birlikte çalıştığını dile getirdi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu toplantılarının amacının Cumhur İttifakı'nın yapmak istediklerini paylaşmak olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı kapsamında il ve ilçeleri gezdiklerini belirten Taytak, Cumhur İttifakı'nın amacının makam ve mevki olmadığını, beka, birlik ve dirlik mücadelesi olduğunu ifade etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da toplantı kapsamında katılımcılarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de kentle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından, hep birlikte aynı heyet, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu ilçesine yapmış olduğu proje ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra, hep birlikte, Türkoğlu İlçesi Gaziler Mahallesinde faaliyete geçen Sema Tuncer'e ait ''Öncü Tuncer Organizasyon ve Çiçek Evi'nin'' açılışını gerçekleştirdiler.

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri il ve ilçe başkanları Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiler.