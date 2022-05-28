MHP Adım Adım 2023 toplantısı Kahramanmaraş’ta yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Teşkilatı ve Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve Aydınlatma toplantısı yapıldı.
Toplantıya; Şehit aileleri, gaziler, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan,
Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş Kalesinde düzenlenen toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden toplantı, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’nın açış konuşmasıyla sürdü.
Daha sonra tek tek kürsüye gelen Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy birer konuşma yaparak, ana muhalefet partisi ve ittifaklarının ülke
genelindeki tutumu ve politikaları konusunda eleştirilerde bulundular.
Toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
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