MHP Afşin Teşkilatı Kermes düzenledi

Şehit Ömer Erüstün Meydanında 2 gün boyunca devam eden kermese katılım yoğun oldu.

Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi kimsesiz çocuklar için kermes düzenlediklerini söyleyen Afşin MHP Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kızılay,sözlerine şöyle devam etti:

“MHP’li bayanlarımız ve bize gönül veren herkesle bir arada bu kermesi düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz kermesin amacı kimsesiz çocuklarımızı bir nebze olsun sevindirmeye, onların ihtiyaçlarını karşılamaktı. Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığı olarak bundan sonra da böyle faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Kermesimize destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir taleple karşılaştık.” açıklamasında bulundu.