MHP Andırın İlçe teşkilatı toplantıda bir araya geldi!
MHP Andırın İlçe Başkanlığı “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantısı düzenledi.
Kışla bahçesinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken açılış konuşmasını MHP İlçe Başkanı İlker Güngör yaptı.
Toplantı sonrası MHP’ye saflarına katılanlara Parti rozetleri takıldı. MHP İlçe Başkanlığı tarafından katılımcılar bir araya geldiler.
Toplantıya MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Muhtarlar, AK Parti ve MHP Kadın Kolları Başkanları, Çevre İlçelerin Ülkü Ocakları Başkanları, Sendika ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Doğan’n ardından MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen konuşma yaptı.
İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu’nun konuşmasının ardından konuşma yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prf. Dr. Sefer Aycan oldu.
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