MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı belli oldu!

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı mevcut başkan Ömer Emrah Satıcı oldu.

Başkan satıcı burada yaptığı açıklamada, genç ve dinamik ekibimizle dulkadiroğlu’nda ayak basmadık yer bırakmayacağız dedi.

26. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da yeni dönemimizde teşkilatımıza başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.