MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı belli oldu!
Kafum’da gerçekleşen Kongrede Divan Başkanlığını MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yaparken kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve MHP ilçe teşkilat başkanları katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 14:17 30.08.2020, 15:19
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MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı mevcut başkan Ömer Emrah Satıcı oldu.
Başkan satıcı burada yaptığı açıklamada, genç ve dinamik ekibimizle dulkadiroğlu’nda ayak basmadık yer bırakmayacağız dedi.
26. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da yeni dönemimizde teşkilatımıza başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.
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