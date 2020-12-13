MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'ndan polis noktalarına ziyaret
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı Polis noktalarına ilçe yönetimi olarak ziyarette bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2020, 20:21 13.12.2020, 20:28
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı yapılan açıklama şu şekilde;
"Bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçemizde bulunan Polis Noktalarına Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Yönetimi olarak ziyarette bulunduk. Bizleri gönülden ve samimi karşıladılar. Milletimizin sıcak evlerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için seferber olan emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz. Cenab’ı hak ayaklarına taş değdirmesin..." denildi.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2020
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|4. Altay
|13
|23
|5. Giresunspor
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|12
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Southampton
|12
|23
|4. Chelsea
|12
|22
|5. Leicester City
|11
|21
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Real Betis
|13
|16
|8. Eibar
|13
|15
|9. Granada
|11
|15
|10. Barcelona
|10
|14
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|10
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11