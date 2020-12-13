MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'ndan polis noktalarına ziyaret

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçemizde bulunan Polis Noktalarına Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Yönetimi olarak ziyarette bulunduk. Bizleri gönülden ve samimi karşıladılar. Milletimizin sıcak evlerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için seferber olan emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz. Cenab’ı hak ayaklarına taş değdirmesin..." denildi.