MHP Elbistan İlçe Başkanı Bostan’dan sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına yaptı.

Başkan Bostan, Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde en zorlu görev sağlık çalışanlarımız tarafından yürütülmektedir. İlçemizde görev yapan doktor, hemşire ve her kademedeki sağlık personeli Dünyada pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak, vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyarak görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedirler.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Koronavirüs salgınında görevlerini canları pahasına fedakârca yerine getiren, bu mücadeleyi büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdüren doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın evde kal Türkiye ve evde kal Elbistan uyarılarını dikkate almalarını rica ederek Sağlıklı günler dilerim.” Dedi.