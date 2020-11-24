MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’dan, Öğretmenler Günü mesajı

MHP Elbistan İlçe Başkanı Bostan, yaptığı yazılı açıklamada: “Öğretmenler, çocuklarımızın topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesinde önemli bir rolü üstlenmekle ve bedeli hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar saygın bir görevi icra etmektedir. Milletçe topyekün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin başarısı, ülkemizin gelecekteki başarısı olacaktır. Öğretmenlik gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, milli birliğimizin, beraberliğimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.” dedi.