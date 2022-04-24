MHP Elbistan İlçe Teşkilatı verdiği iftar yemeği ile partilileri buluşturdu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, STK'lar, Sendika Başkanları, Muhtarlar, Şehit ve Gazi Aileleri, Gaziler, Oda Başkanları, MHP Afşin, Ekinözü, Nurhak İlçe Başkanları, Kurum Müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı.

MHP SALONLARA SIĞMADI



Gelen tüm konukların en iyi şekilde ağırlandığı organizasyon dualar başladı. Programa katılım çok fazla olunca salona sığmayan yüzlerce kişi iftarlarını bahçede hazırlanan masalarda açtı.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR



İftar buluşmasına ev sahipliği yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan yaptığı konuşmasında; "Biz bu organizasyonu tertip ederken sizlerin yoğun katılım sağlayacağınızı biliyorduk ama bu görüntü bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizi birbirimizden hiçbir gün ayırmasın" dedi.

Başkan Bostan'ın konuşmasından sonra ise MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan partlilere selamlama konuşması yaptı.

Doğan; "Aziz milletimizin derdiyle dertlenmeye, sadece milletimizin selameti için mücadele etmeye ve bu aziz vatanın namını da, şanını da yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin Ramazan ayının bereket ikliminde dava arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. İftar programımızda bizlerle birlikte olan ve soframızı şereflendiren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dualarla başlayan program yine dualarla son buldu.